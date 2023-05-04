الخط الساخن لتلقي شكاوى رفع الأجرة عن المقررة في المحافظات

فعلت جميع المحافظات غرف العمليات الرئيسية، الخط الساخن لتلقي شكاوى رفع الأجرة عن المقررة، وذلك من أجل التصدي لأي محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صالح المواطنين، على كل من يخالف تعريفة الركوب الجديدة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظات، وتشمل «سيارات الميكروباص والسرفيس»، عقب قرار تحريك أسعار السولار ليصبح السعر 8.25 جنيه للتر الواحد

الخط الساخن لتلقي شكاوى رفع الأجرة عن المقررة

وخصصت كل محافظة الخط الساخن لتلقي شكاوى رفع الأجرة عن المقررة المتعلقة بالتلاعب بأسعار الوقود وتعريفة ركوب المواصلات وأعلنت محافظة المنيا عن تخصيص الخط رقم: 16528 منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء 0862342200- 0862320001، ورقم خدمة المواطنين 01100585052.

وخصصت محافظة الإسماعيلية أرقام غرف عمليات إدارة المرور وهي: 0643207199- 0643207188، والشبكة الوطنية للطوارئ 0643380241، والخط الساخن 114، وجهاز حماية المستهلك 015777779999.

غرف العمليات والأزمات بالمحافظات

وخصصت محافظة كفر الشيخ الخط الساخن 0473220792 لتلقي أي شكاوى أو استفسارات خاصة بأجرة المواصلات أو التلاعب في أسعار الوقود، ووجه المحافظ اللواء جمال نور الدين، باستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن 114 ورقم غرفة العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، 0473220792.

الخط الساخن لتلقي شكاوى في محافظة الإسكندرية

وأعلنت محافظة الإسكندرية، أرقام غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة على مدار الساعة لتلقي شكاوى رفع الأجرة عن المقررة بحضور جميع الجهات المعنية، لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة وهي: الخط الساخن رقم 114 بالإضافة إلي أرقام الشكاوى علي التليفونات الأرضية وهي: «4234131، 4234132، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136».

الخط الساخن لتلقي شكاوى رفع الأجرة عن المقررة في الغربية

وخصصت محافظة الغربية، أرقام غرفة عمليات المرور 040345454599 غرفة عمليات المحافظة 0403341233، إدارة المواقف 01006966983، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة «الغربية بتتغير بيكم» على الأرقام 01550502836 أو 01550502836

الخط الساخن لتلقي شكاوى رفع الأجرة عن المقررة في الدقهلية

وشكلت الدقهلية لجان للمرور علي المواقف، كما تتلقى غرفة عمليات المحافظة الشكاوى علي الأرقام التالية، (0502314880- 0502327792- 0502316644).

وطالب محافظ القليوبية المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 0111999262، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528).

الخط الساخن لتلقي شكاوى رفع الأجرة عن المقررة في الفيوم

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على مسؤولي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عبر الأرقام، 2168041 و 2168042، والخط الساخن 114، وإخطار الجهات المعنية بها، لسرعة الاستجابة لكافة البلاغات وفحصها والتعامل الفوري معها.

وخصصت محافظة قنا الخط الساخن رقم 15541 أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة علي الأرقام: 0963337291 - 0963328472، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

وخصصت محافظة مطروح الخط الساخن 0464933158 لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأجرة المواصلات.

ويتابع الجهاز التنفيذي في كافة محافظات مصر التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات دون تلاعب، حيث أجرى رؤساء المدن والمراكز جولات تفقدية على مواقف السيارات لمتابعة تطبيق الأجرة الجديدة، ورصد أي شكاوى من المواطنين للتعامل معها.