كيف تشتري شقة بمبادرة التمويل العقاري من البنك الأهلي؟.. فائدة 3%

تهتم الدولة بشكل كبير بالقطاع العقاري لأهميته الكبيرة للاقتصاد المصري، خاصة وأنه يعد من أبرز القطاعات التي تقوم بتشغيل العديد من الشباب ويحتاج إليها العديد من الشباب والأسر لشراء الوحدات السكنية، لذلك اتجهت الدولة للإعلان عن مبادرات التمويل العقاري.

أنظمة التمويل العقاري

ويوضح البنك الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني أنه يتيح 3 أنظمة للتمويل العقاري الأول بفائدة 5% - 7% والثاني 8% والثالث 3%، ولكل نظام منهم الشروط الخاصة به، وتستعرض الوطن في السطور التالية أبرز المعلومات عن نظام التمويل العقاري 3% والتي تنقسم إلى نظامين ووفق الآتي:

معلومات عن مبادرة البنك المركزي

مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3%، للأشخاص الذين يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لديهم 6 آلاف جنيه للفرد، و8 آلاف جنيه للأسرة، وتستعرض الوطن أبرز المعلومات:

- أن لا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد اقصى 75 عام في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

- مصري الجنسية ومقيم.

- أن يكون مر 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، 12 شهر لأصحاب الاعمال والمهن الحرة في أعمالهم.

- الحد الأدنى لمدة القرض 5 سنوات والأقصى 30 سنة.

- تحدد قيمة الوحدة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقا للإعلان المصدر.

- يتم تسديد %10 كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم.

- تصل قيمة التمويل حتى %90 من إجمالي قيمة الوحدة.

- إيداع %10 كحد اقصى من سعر الوحدة كوديعة صيانة.

- أن لا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقاري 40% من صافى دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، بواقع 50% لكافة التزامات العميل.

- سعر الفائدة: %3 متناقص.

-المصاريف والعمولات: مصاريف إدارية %0.5 من مبلغ التمويل على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

- لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل و يتم رد فرق الدعم بناء علي التعليمات الواردة بهذا الشأن.

-عمولة التأخير: %2 على الأقساط مستحقة الدفع.

مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3%

- يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد، و14 ألف جنيه للأسرة.

- أن لا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد أقصى 75 عام في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

- أن يكون مر 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي أو 12 شهر للموظفين ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط، 12 شهر لأصحاب الاعمال الحرة والمهن الحرة.

- الحد الأدنى لدة القرض 5 سنوات والحد الأقصى 30 سنة.

- أن تقدر قيمة الحد الأقصى 1,1 مليون للوحدة بدفعة مقدمة %15 كحد أدنى.

- أو أكثر من 1,1 مليون جم وحتى 1,4 مليون جم كحد أقصى بدفعة مقدمة %20 كحد أدنى.

- تصل قيمة المقدم إلى %40 كحد أدنى من إجمالي سعر الوحدة ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط.

- قيمة التمويل: يصل الى %85 من قيمة الوحدة - أو %80 من قيمة الوحدة وفقا والتقييم أيهما اقل (أو يصل إلى %60 ضمن شريحة تحويل الراتب او القسط).

- سعر الفائدة: %3 متناقص.

- المصاريف الإدارية %1 من مبلغ التمويل على أن يتم تقسيطها على فترة أجل القرض بنفس سعر عائد المبادرة.