حزب الكرامة: الحوار اشتباك حول الرؤى للوصول إلى صيغة توافقية للجميع

قال أحمد البحيري، ممثل حزب الكرامة في الحوار الوطني، إن الحديث حول عدم دستورية إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية ليس له مبرر على الإطلاق.

الانتخابات بنظام القائمة النسبية دستورية

وأضاف البحيري، خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، أن الدستور والمحكمة الدستورية في مصر لم يقل إن الانتخابات النسبية غير دستورية، بل إن الانتخابات بنظام القائمة النسبية دستورية.

وأكد القيادي بحزب الكرامة: «إذا كان وجودنا هنا من أجل الحديث لعرض وجهة نظري وأمشي فإن ذلك ليس حوارا، فالحوار هو حالة من الاشتباك حول رؤى للوصول إلى صيغة توافقية بين الجميع».

لجان الحوار الوطني

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني انطلقت صباح اليوم لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب كما تنافش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كل أشكال التمييز .