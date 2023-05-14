ضبط سائق ميكروباص دون ترخيص لتحميل الركاب بمنتصف الشارع بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام قائد سيارة أجرة «ميكروباص» بالتوقف بمنتصف الشارع العام لتحميل الركاب.

السائق من كفر الشيخ ويعمل بالقاهرة

بالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها وتبين أنه (سائق مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالتوقف بمنتصف الشارع لتحميل الركاب وتعمد تعطيل الحركة المرورية بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة.

اعترافات السائق بتحميل الركاب

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بعدم قصده الوقوف بمنتصف الشارع وتبين انتهاء رخصة القيادة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.