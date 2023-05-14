أمين الفتوى: «العيل بييجى برزقه» قول مخالف لأوامر الله

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى، جعل الشرائع السماوية كلها من أجل مقاصد، وهي خمسة، من أهمها حفظ النسل، موضحا أن الأمر هنا لا يتعلق بالكثرة، لأنه الأجيال القادمة أمانة فى أعناقنا، وبالتالي يتطلب الأمر الحفاظ عليها، وتربيتها على أفضل حال بجودة عالية من التربية والأكل والملبس والمشرب والصحة الجيدة.

الطفل بيجى برزقه

تابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع علي فضائية «الناس»، اليوم: «لما نلاقي عدد السكان مقارنة بنعم الله علينا، كثير جدا، إذن علينا تقليل النسل، أنا راجل بأخذ مرتب بسيط هيصرف على طفل واحد، خلاص يبقى أجيب طفل واحد، ويجب على أسعى فى حياتى عشان أربيه على أفضل حال».

واستكمل: «الطفل بييجي برزقه، مخالف لأوامر الله باتخاذ الأسباب، ربنا كلفنا إننا نكون مسئولين عن رعيتنا، تيجى المسئولية إزاى وأنت مش قادر تصرف على عيالك، من راتبك ومواردك، التربية الآن أصبحت معقدة جدا، وحدث اختلاف فى القيم، بالتالى الأمر يحتاج إلى رعاية كبيرة، ومحدش هيقدر يعمل كده فى ظل الأعداد الكثيرة، وإذن علينا تحديد النسل».

انطلاق قناة الناس

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.