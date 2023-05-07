أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: من يعطي كل حرف في القرآن حقه مع السفرة الكرام البررة

كشف الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ثواب قراءة القرآن الكريم، قائلا إن من يقرأ القرآن بالتشكيل والأحكام والتجويد والغنن ويعطي كل حرف حقه، فهو مع السفرة الكرام البررة، أي في أعلى مراتب الجنة.

قراءة القرآن بالتجويد أمر واجب

وأضاف الدكتور محمد عبد السميع، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر قناة الناس أن قراءة القرآن بالتجويد أمر واجب، ولكن لا يكلف الله نفست إلا وسعها، وإذا كان الإنسان مبتدئا فلا مانع من أن يقرأ ويخطئ حتى يتعلم، لكن لابد من الوصول إلى المنتهى واقرأ القرآن بالقراءة الصحيحة حتى يعظم الله لنا الأجر.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.