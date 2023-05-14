حزب إرادة جيل: القائمة المغلقة معمول به في كثير من دول العالم

قال رجب هلال حميدة، ممثل حزب إرادة جيل، إن هناك فريقين، واحد يريد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وآخر يريد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، وتابع متسائلا: فماذا نصنع في هذه الإشكالية؟، مؤكدا أن القائمة النسبية لا تحقق العدالة بين الناخبين، على خلاف القائمة المغلقة تحقق العدالة، وتقضي على شراء المقاعد بالمال.

حميدة: لا يوجد في العالم نظام انتخابي أمثل

وأضاف حميدة، خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستوريه (قانون مجلس النواب)، أنه لا يوجد في العالم نظام انتخابي أمثل، فالكل يجتهد من أجل إيجاد نظام انتخابي يتناسب مع ظروفه، قانون يراعي الدستور والقانون ومصالح المواطن وديمقراطية حقيقية وهي حكم الشعب بالله.

وأوضح ممثل حزب جيل، أن القائمة المغلقة معمول به في كثير من دول العالم، ونحن نريد نظاما انتخابيا يؤدي إلى مرونة في النظام السياسي.

القائمة المغلقة

وشدد على أن القائمة المغلقة هي التي تحقق عدالة لجميع المرشحين، وتابع، علينا أن نتحدث عن ضمانات حقيقية لإجراء الانتخابات لا يتدخل فيها أحد، دعونا نتحدث عن ضمانات تضمن صوت الناخب بلا تزوير أو توجيه أو استخدام للمال السياسي.