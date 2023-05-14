توقيع مذكرة تفاهم جامعة السويس والمعهد المصرفي لتأهيل الطلاب وحديثي التخرج

شهد الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، توقيع الدكتور نيبال عز الدين جميل عميد كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة، والدكتور عبدالعزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، مذكرة تفاهم بين الكلية، وبين المعهد بحضور الدكتور سعيد حامد عبادي نائب رئيس الجامعة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

و صرح رئيس جامعة السويس، على هامش مراسم التوقيع بأن المذكرة تهدف إلى تأهيل الطلاب وحديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وكذلك تأهيلهم للبدء بمشروعات خاصة منتجة من خلال البرامج التدريبية وورش العمل الخاصة بريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير وتنمية المهارات المختلفة من خلال البرامج التدريبية المختلفة التثقيف المالي، وتهدف إلى تقديم خدمات التقييم من خلال أحدث أدوات التقييم والتكنولوجيا الحديثة.

المعهد المصرفي تأسس بواسطة البنك المركزي المصري

وأوضح «الشرقاوي» أن المعهد المصرفي المصري قد تأسيس بواسطة البنك المركزي المصري في عام 1991 ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له ليطبق أفضل الممارسات الدولية لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالي والمصرفي برؤية تستهدف أن يصبح المعهد المركز المعرفي الرائد للخدمــات الماليـــة في مصر والمنطقة المجاورة من خلال التميز في تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفية المتكاملة للقطاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي في المجتمع.

أول معهد تدريبي معتمد في شمال أفريقيا

فيما أشاد عميد الكلية بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري حيث أنه سبق وتمكن المعهد من الحصول على الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب ACCET كتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة العالمية ليصبح أول معهد تدريبي معتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي سيعود بالنفع على الطلاب من خلال نقل العديد من الخبرات العملية التي سيكون لها عظيم الأثر في مواكبة قدراتهم لمتطلبات سوق العمل.