يارا السكري: «ميس إيليت» يؤكد أهمية مصر السياحية في العالم

أعربت الفنانة يارا السكري، عن سعادتها لمشاركتها في المسابقة الرسمية لـ«ميس إيليت»، التي تقام خلال الأيام الجارية في مدينة الغردقة، التي من المقرر أن تكمل فعاليات في محافظة الأقصر.

يارا السكري: فخورة بتمثيل مصر في ميس إيليت

وأوضحت يارا السكري في بيان، أنها فخورة بالمشاركة في ميس إيليت هذا العام، بسبب كونها مسابقة دولية، يشارك فيها أكثر من 40 دولة عبر العالم.

وأشارت إلى أن المشاركة جاءت بدافع وطني منها، من أجل دعم السياحة المصرية، وتشريف مصر فى المحافل الدولية السياحية، مؤكدة أن استضافة مصر لمسابقة «ميس إيليت»، يعد تأكيدا على ريادة مصر السياحية في أهم مدنها ومحافظاتها، التي من بينها الأقصر والغردقة.

مشاركة فتيات من 40 دولة

تعد يارا السكري المصرية الوحيدة التي تم اختيارها لتمثيل مصر فى المسابقة، بعد أن توافرت بها كل الشروط، حيث ستتنافس مع فتيات من جميع قارات العالم، وأبرز المشاركين من أمريكا وألمانيا وصربيا وروسيا ورومانيا وبيرو ولبنان وباكستان.