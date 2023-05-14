رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

يارا السكري: «ميس إيليت» يؤكد أهمية مصر السياحية في العالم

كتب:

محمود الرفاعى
06:45 م | الأحد 14 مايو 2023
يارا السكري

يارا السكري

أعربت الفنانة يارا السكري، عن سعادتها لمشاركتها في المسابقة الرسمية لـ«ميس إيليت»، التي تقام خلال الأيام الجارية في مدينة الغردقة، التي من المقرر أن تكمل فعاليات في محافظة الأقصر.

يارا السكري: فخورة بتمثيل مصر في ميس إيليت

وأوضحت يارا السكري في بيان، أنها فخورة بالمشاركة في ميس إيليت هذا العام، بسبب كونها مسابقة دولية، يشارك فيها أكثر من 40 دولة عبر العالم.

وأشارت إلى أن المشاركة جاءت بدافع وطني منها، من أجل دعم السياحة المصرية، وتشريف مصر فى المحافل الدولية السياحية، مؤكدة أن استضافة مصر لمسابقة «ميس إيليت»، يعد تأكيدا على ريادة مصر السياحية في أهم مدنها ومحافظاتها، التي من بينها الأقصر والغردقة.

مشاركة فتيات من 40 دولة 

تعد يارا السكري المصرية الوحيدة التي تم اختيارها لتمثيل مصر فى المسابقة، بعد أن توافرت بها كل الشروط، حيث ستتنافس مع فتيات من جميع قارات العالم، وأبرز المشاركين من أمريكا وألمانيا وصربيا وروسيا ورومانيا وبيرو ولبنان وباكستان.

اقرأ المزيد:

يارا السكري الممثل الوحيد لمصر في مسابقة «ميس إيليت» 2023

فرع ثقافة السويس ينظم ورشة عمل عن فن وحرفة الخيامية

شيريهان تشيد بمسلسل تحت الوصاية: فن يشفي الروح ويحترم العقل

طارق الشناوي: أداء أحمد عيد وأحمد أمين يشبه «فن الريحاني»
بقلم محمود الرفاعى