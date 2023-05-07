يارا السكري الممثل الوحيد لمصر في مسابقة «ميس إيليت» 2023

تشارك المصرية يارا السكري في مسابقة «ميس إيليت» 2023، والتي من المقرر أن تقام احتفاليتها في 19 مايو الجاري في مدينة سوماباي بالبحر الأحمر، ويحيي الحفل الفنان اللبناني وليد توفيق.

يارا الممثل الوحيد لـ مصر

وتشارك يارا السكري في المسابقة ممثلة لدولة مصر، ضمن 41 دولة أخرى منها «ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوغندا، السويد، أوكرانيا، صربيا، روسيا، البرتغال، رومانيا، بيرو، باكستان، لبنان واليابان وإيطاليا» وغيرها من الدول.

ويأتي ترتيب يارا السكري في المسابقة رقم 8، وستكون نتيجة تلك المسابقة بتصويت الجمهور، وفقا للموقع الرسمي لها.

المسابقة بتصويت الجمهور

ومن المقرر أن تشارك ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق في المسابقة بالتواجد، والتي تبدأ من 10 مايو وتنتهي في 19 من الشهر نفسه.

وتتكون لجنة التحكيم من عدد من المشاهير، على رأسهم هيدي كرم، ودارين حداد، وناتاليا جلبوڤا، وهادي عواد، وبدرة، ورزان مغربي، وأحمد جنزوري، وفريدة تمرازا، ومحمد خضر، ولقاء الخميسي، وآخرين.

يخضع المشاركون لعدد من الشروط منها اللياقة البدنية، والتفرد المحتمل، والفكر والثقافة، والجمال، والأهم من ذلك القدرة على جذب انتباه الجمهور بأدائهم.

وفازت العام الماضي الهندية ديب سوبر يام باللقب، بعد أن كانت المسابقة بمشاركة 36 دولة حول العالم، من بينها مصر والجزائر ولبنان والمغرب وتونس وأمريكا والهند وفرنسا والبرازيل وروسيا ودول أخرى، ولأول مرة تقام في مصر.