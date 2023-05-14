أسرة الفنان عمرو محمد علي تُناشد بضرورة سفره للخارج: «علاجه في كندا»

كشف أحمد محمد علي، شقيق الفنان عمرو محمد علي، أحد أبطال مسلسل «أرابيسك»، تطورات الحالة الصحية لشقيقه، بعد مناشدة الفنان حمزة العيلي، بتوفير الرعاية والخدمات الصحية الكاملة له.

وقال أحمد محمد علي، لـ«الوطن»، إنّ: «الحالة الصحية لشقيقي عمرو محمد علي، مستقرة، ولم تشهد أي تحسن إطلاقًا، رغم حصوله على العلاج»، مناشدا نقابة المهن التمثيلية، بسرعة سفره للخارج، وتحديدًا كندا أو أمريكا، حيث إنّ علاجه متاح هناك، الذي سيعمل على تحسين حالته الصحية.

وأضاف شقيق عمرو محمد علي: «الأسرة على تواصل مع أكثر من فريق طبي بالخارج، وجرى عرض جميع التقارير الطبية الخاصة بالحالة، والكل أجمع بأن علاجه متاح في كندا وأمريكا، لذلك نتمنى أنّ يتم الاستجابة لنا وتسهيل إجراءات سفر شقيقي للخارج».

يذكر أنّ الفنان حمزة العيلي، ناشد بتوفير الرعاية الصحية للفنان عمرو محمد علي، وذلك على خلفية زيارته بمنزله أمس السبت.