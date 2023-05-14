وزير التعليم يستقبل وفدا يضم ممثلي 120 جامعة أمريكية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفدًا لممثلي 120 جامعة أمريكية، لبحث سبل التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، وخاصة في مجال القيادات التعليمية.

استعراض جهود الوزارة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي

رحب وزير التعليم بحضور اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات، والتأكيد على ترحيب الوزارة بكافة الشراكات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية في مصر.

وقدم الدكتور رضا حجازي، عرضًا حول أبرز جهود الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، مؤكدًا أن التعليم قضية أمن قومي، وأن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي ولديها خطة استراتيجية تعمل على تنفيذها من خلال عدد من المحاور في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

التعليم : نعمل لمواكبة التغيرات العالمية

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن وزارة التربية والتعليم تعمل على مواكبة التغيرات العالمية في ظل الثورات الصناعية والتحول الرقمي، مشيرًا إلي أن الوزارة تضم 25 مليون طالب، و60 ألف مدرسة، بالإضافة إلى 2 مليون معلم وإداري، إلا أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول النامية التي حققت هذا التغيير في ظل أزمة كورنا وتغلبت على هذا التحدي.

وأكد الوزير أن الوزارة كان لديها تحدي عودة الطلاب للمدارس بعد استمرار تداعيات فيروس كورونا على مدار عامين، لذا عملت على عدد من المحاور التي تمثل عناصر جاذبة للطلاب.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، وفقًا للمعايير الدولية، وبما يساهم في بناء الشخصية المصرية، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي هو جيل رقمي، لذا اتجهت الوزارة إلي دمج التحول الرقمي في التعليم، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، موضحًا أنه في إطار التحول الرقمي في تكنولوجيا التعليم، تم استخدام المنصات الإلكترونية كمنصة حصص مصر، منصة البث المباشر، بالإضافة إلي تخصيص حصص مشاهدة القنوات التعليمية كمدرستنا 1 و2 و3، فضلًا عن استخدام التابلت، حيث بلغ عدد مستخدمي التابلت سنويًا 700 ألف طالب، بإجمالي عد 3 ملايين و500 ألف تابلت تم تسليمهم للطلاب، هذا إلى جانب تجهيز 2500 مدرسة بالبنية التكنولوجية المتطورة سواء الألياف الضوئية، والإنترنت فائق السرعة، واستخدام الشاشات الذكية.

كما تطرق الدكتور رضا حجازي إلي الجهود المبذولة حاليا لتطوير المناهج الدراسية، مشيرا إلى أنه جاري حاليا الاعداد لوضع الإطار العام للمرحلة الإعدادية.

تنمية المواهب الفنية والمسرحية

أما بالنسبة لاكتشاف ورعاية الموهوبين، فقد أكد الوزير أن الوزارة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالموهوبين في جميع المجالات والأنشطة المختلفة، مؤكدا أنه تم وضع خطة متكاملة بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة؛ لتنفيذ برنامج اكتشاف ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلي تنظيم فاعلىات ومعسكرات مسابقات لاكتشاف وانتقاء المواهب الثقافية والفنية لدي الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، فضلًا عن مبادرة إحياء المسرح المدرسي التي تركز على تنمية المواهب الفنية والمسرحية لدي الطلاب، وكذا إطلاق أولمبياد مدارس مصر.

وأشار الوزير إلي أنه في ضوء الاهتمام بالمعلم وتنميته المهنية وامتلاكه للمهارات اللازمة، فقد وافقت القيادة السياسية على تعيين 150 ألف معلم على مدار ٥ سنوات في ضوء الاحتياج الحقيقي على مستوي كل مديرية تعليمية، وذلك في إطار السعي إلي سد العجز في أعداد المعلمين، مؤكدًا أن رؤية الوزارة تتمثل في وجود واختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية ومعارف ممتازة وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتي يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا وغيرها من الأدوات العلمية والتربوية، فضلًا عن إعداد قانون رخصة مزاولة المهنة التي تشترط على كل من يمارس مهنة التدريس الحصول على هذه الرخصة لمزاولة العمل.

تطرق الوزير إلي المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، والتي تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس، حيث يتم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر على أن يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها لمن يجتازها تولي إدارة المدرسة.

كما ألقى الوزير الضوء على بعض النماذج المتميزة من المدارس المصرية، ومن بينها مدارس النيل الدولية التي تطبق شهادة النيل الدولية وهي شهادة مصرية مصممة طبقا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية ويتم تطبيق نظام النيل التعليمي الدولي في عدد 14 مدرسة، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM Schools، والتي تعد مدارس ثانوية حكومية، تطبق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، ويتم اختيار الطلاب المتفوقين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وكذلك المدارس المصرية اليابانية وهي مدارس مصرية بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية تدرس المناهج المصرية، مع تطبيق أنشطة التوكاتسو والاستعانة بالمشرفين اليابانيين.

وأوضح أن عدد المشروعات والفصول التي تم إنشاؤها خلال الفترة بداية من 7/1/ 2021 حتي تاريخه 1859 مشروعًا، بإجمالي عدد 27794 فصلًا، حيث يلتحق بالمنظومة التعليمية سنويا ما يقرب من 100 ألف طالب، لذا يتم مجابهة هذه الزيادة ببناء ما بين 27 ألف إلي 30 ألف فصل سنويًا لاستيعاب هذه الزيادة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام بدراوي إلي أهمية تعاون المجتمع المدني مع الحكومة، في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم للوزارة لتنفيذ خطتها لتطوير العملية التعليمية في مصر، والتعاون في تنفيذ المشروعات التي تهدف إلي بناء قدرات المعلمين.

كما أعربت الدكتورة سلمي البكري عن تقديرها للجهود الملموسة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر، مؤكدة أهمية هذا اللقاء في التعرف على رؤية الوزارة بما يمكن المؤسسات من التعرف على سبل دعم الوزارة في تحقيق أهدافها.

شهد اللقاء نقاشا حول أهم المحاور التي يمكن الارتكاز عليها في تحقيق التعاون المنشود لدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية، حيث أعرب وفد الجامعات الأمريكية عن سعادته بهذا اللقاء الذي يهدف إلي تعزيز وتبادل الخبرات في مجال التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والخبرات للمؤسسات المتخصصة في مجال التعليم كوزارة التربية والتعليم المصرية.

الوفد الأمريكي يشيد بالتعليم في مصر

كما أشاد الوفد بالعملية التعليمية في مصر وما لمسوه من جهود مبذولة للارتقاء بها وذلك من خلال ما شاهدوه أثناء زيارتهم لمدرسة العبور للمتفوقين.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي أهمية تحديد الأطر التي يمكن من خلالها تبادل الخبرات المختلفة التي تساهم في دعم استراتيجية التطوير المستهدفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا والدكتورة سلمي البكري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم أولاً، والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي للمؤسسة، ومجلس الجامعة لإدارة التربية والتعليم (UCEA) والذي يضم نخبة من الأساتذة الممثلين عن 120 جامعة أمريكية، ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حضر الأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية.