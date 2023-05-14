فيلم هارلي لـ محمد رمضان في المركز الثاني بإيرادات شباك التذاكر أمس

احتل فيلم هارلي للفنان محمد رمضان، الذي يعرض حاليا بدور العرض، المركز الثاني أمس في إيرادات شباك التذاكر، إذ حقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه يوم وقفة عيد الفطر المبارك، ونال إشادات النقاد والجمهور.

إيرادات فيلم هارلي لـ محمد رمضان

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم هارلي لمحمد رمضان، احتل المركز الثاني في شباك التذاكر أمس محققا 185 ألفا و131 جنيها بينما احتل المركز الأول في إيرادات أمس فيلم «يوم 13» للفنان أحمد داود محققًا 361 ألفًا و175 جنيها.

فيلم هارلي لـ محمد رمضان وأبطاله

فيلم هارلي لـ محمد رمضان يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

يذكر أنه عرض للفنان محمد رمضان في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل «جعفر العمدة» الذي حقق نجاحا كبيرا وتفاعل معه جمهور محمد رمضان، وتصدرت معظم مشاهد المسلسل التريند خلال عرضه في شهر رمضان 2023