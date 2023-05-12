«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا.. حار على أغلب الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا.. شبورة مائية في الصباح الباكر

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية تنشط غدا في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وسجلت درجات الحرارة غدا السبت في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 17

- أكتوبر 29 - 17

- بنها 29 - 18

- دمنهور 26 - 17

- وادي النطرون 28 - 16

- كفر الشيخ 28 - 18

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 17

- الإسماعيلية 30 - 17

- السويس 29 - 18

- العريش 24 - 16

- رفح 23 - 15

- رأس سدر 31 - 20

- نخل 29 - 14

- كاترين 26 - 9

- الطور 31 - 21

- طابا 28 - 18

- شرم الشيخ 32 - 22

- الإسكندرية 23 - 16

- العلمين الجديدة 22 - 16

- مطروح 23 - 16

- السلوم 24 - 17

- سيوة 29 - 15

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 33 - 21

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 34 - 21

- شلاتين 32 - 23

- حلايب 30 - 20

- أبو رماد 32 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 30 - 19

- بني سويف 30 - 18

- المنيا 30 - 17

- أسيوط 31 - 18

- سوهاج 33 - 20

- قنا 35 - 21

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 21

- أبوسمبل 36 - 22