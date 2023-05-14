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القبض على السائق المتهم بأفعال خادشة للحياء ضد سيدة بمدينة نصر

كتب:

محمد بركات
06:58 م | الأحد 14 مايو 2023
المتهم أثناء ضبطه

المتهم أثناء ضبطه

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام سائق تاكسي أجرة بعمل أفعال خادشة للحياء لسيدة تقود سيارتها عقب قيامها بالاصطدام به دون قصد والاعتذار له وقيامه بالتعدي عليها بألفاظ خارجة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها تبين أنه (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 

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بقلم محمد بركات