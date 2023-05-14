أمين الفتوى: الصحابة كانوا يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم كانوا يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة، عن طريق العزل، لافتا إلى أن هناك البعض يحرم تنظيم الأسرة رغم أنه تم استخدامه منذ عهد الصحابة.

اختلاف وسائل تنظيم الأسرة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع علي فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «نقول لمن يحرم تنظيم النسل، ومن يكون إن هذا مخالف لإرادة الله سبحانه وتعالى وإعتداء على خلقه، نقول إنه جائز فكان موجود فى عهد الصحابة وكانت الوسيلة العزل، واليوم اختلفت الوسيلة فقط لكن المقصد واحد نتيجة التطور».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.