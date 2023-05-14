رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أمين الفتوى: الصحابة كانوا يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة

كتب:

أحمد شوقي
08:02 م | الأحد 14 مايو 2023
الدكتور خالد عمران

الدكتور خالد عمران

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم كانوا يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة، عن طريق العزل، لافتا إلى أن هناك البعض يحرم تنظيم الأسرة رغم أنه تم استخدامه منذ عهد الصحابة.

اختلاف وسائل تنظيم الأسرة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع علي فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «نقول لمن يحرم تنظيم النسل، ومن يكون إن هذا مخالف لإرادة الله سبحانه وتعالى وإعتداء على خلقه، نقول إنه جائز فكان موجود فى عهد الصحابة وكانت الوسيلة العزل، واليوم اختلفت الوسيلة فقط لكن المقصد واحد نتيجة التطور».

انطلاق قناة الناس 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

اقرأ المزيد:

محمد مهنا عبر قناة الناس: الإسلام شُوّه في هذا الزمان من بعض أهله (فيديو)

أستاذ حديث عبر قناة الناس: خيمة روفيدة وكعيبة الأسلمية كانت مستشفى للمسلمين

أسامة الأزهري عبر قناة الناس: الله وعد بأن يحفظ مصر إلى الأبد

أزهري عبر قناة الناس: النبي اتخذ خاتما خاصا لمراسلاته مراعاة للأعراف الدولية
بقلم أحمد شوقي