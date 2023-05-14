مستلزمات يجب توافرها بالسيارة أثناء الترخيص.. تعرف عليها

قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن وزارة الداخلية حددت المستلزمات الإجبارية التي يجب توافرها بالسيارات أثناء الترخيص وفق قانون المرور، ويجب على كل مركبة تسير في الطريق العام أن تكون بها مستلزمات السيارة ويتم متابعتها دوريًا من خلال الحملات المرورية والأكمنة الثابتة والمتحركة بالاضافة لوقت الترخيص بيتم الكشف عليها والتأكد من صلاحيتها.

مستلزمات السيارة الإجبارية

وعرف «هشام» في حديثه لـ«الوطن» مستلزمات السيارة الإجبارية أنها الغرض منها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين داخل السيارة والحفاظ على السيارة أيضَا وهي ثلاثة أشياء طفاية الحريق ويجب أن تكون في متناول يد قائد السيارة وأن تكون صالحة للاستعمال، ومدة صلاحية طفاية الحريق 5 سنوات يجب، في حالة عدم انتهاء مدة الصلاحية تعتبر مخالفة مرورية وعقوبة 300 جنية فقط لاغير.

ثانيًا: المثلث العاكس (وفقًا لترخيص الهيئة العامة للمواصفات والجودة) و يجب أن تكون البطاريات صالحة للاستعمال وأن تكون الأضاء فيه عالية ويتم استخدامه في حالة عطل السيارة أو وقوف السيارة لأي سبب طارئ ويتم وضعه خلف السيارة لمسافة لاتقل عن 300 متر حتى يمكن انظار السيارات من الخلف لتفادي السيارة المعطلة.

ثالثًا: حقيبة الإسعافات الأولية (وفقًا للمواصفات المطابقة لترخيص وزارة الصحة)، وهي تعد أهمية بالنبسة لقائد السيارة، تساعده على الاسعافات الأولية نتيجة حادث مروري، أو تعرضه لأي شئ.

المستلزمات الاختيارية

أمّا عن المستلزمات الاختيارية وأسعارها فهي كالتالي: صديري عاكس 60 جنيها، وقمع مرن فسفوري 100 جنيه، و2 عاكس خلفي بـ100 جنيه، وبون تركيب اللوحات المعدنية بـ25 جنيهًا، و حافظ وملف بـ50 جنيهًا، و بون تصوير مستندات 10 جنيهات، و كارت ونش الإنقاذ بـ120 جنيهًا.