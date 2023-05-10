«أمن المنافذ» يضبط 2207 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا في مجال جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضيتين في مجال جرائم تهريب المعادن النفيسة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 2207 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 44 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 235 حكما قضائيا متنوعا، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.