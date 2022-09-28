اعرف تكلفة ترخيص المركبات بعد تخفيضها وتجهيز مستلزمات السيارة

عند السير على الطرقات يحتاج قائدو المركبات إلى الحصول على ترخيص السيارات التي يقودونها، ويجددون ذلك بشكل دوري، وبدأت وحدات تراخيص المرور تطبيق قرار جديد يخفض تكاليف الرخيص.

وجاءت تكلقة ترخيص المركبات الجديدة، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما يلي:

تكلفة ترخيص المركبات

وتصل قيمة ترخيص المركبات بعد تخفيضها إلى 650 جنيها.

كما يصل سعر حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس إلى 160 جنيها، ويأتي نفس السعر أيضا عند الحصول على كارت نجدة الطريق، حيث تعد تلك المستلزمات إجبارية لقائد المركبة.

وأشارت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في منشورها إلى أن حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس يمكن شراؤهما من خارج وحدات المرور.

وفي سياق متصل، علق اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، خلال مداخلة هاتفية برنامج على مسؤوليتي، على قرار تخفيض رسوم تجديد المركبات، مؤكدا أن القرار إيجابي وفي مصلحة المواطن ويخفف الأعباء عن المواطنين ويخفف من الأعباء التي تقع على عاتقهم.

ويمكن الانتهاء من بعض التراخيص والخدمات الخاصة بالمرور عن طريق وحدات المرور المتنقلة التي تتيحها وزارة الداخلية في العديد من الأماكن تيسيرا على المواطنين.

وحدات المرور المتنقلة

وهناك عدة أماكن لتجديد رخصة القيادة عن طريق وحدات المرور المتنقلة:

أمام مسجد عمر مكرم في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر

«داندي مول» بمحافظة الجيزة

منطقة الحصري موقف الحافلات بالجيزة