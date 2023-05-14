سيارة تدهس 3 أشخاص في الغردقة.. مصرع أحدهما وإصابة اثنين آخرين

دهست سيارة مسرعة بشارع الكهف بالغردقة 3 أشخاص ليلقي أحدهما مصرعه نتيجة الحادث، وإصابة اثنين آخرين وجرى استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين والجثة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات وتم تحرير محضر بالواقعة

سيارة تدهس ثلاثة أشخاص بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة الغردقة بلاغ بحادث سيارة رقم «س ر ى 4128» يسير قائدها بسرعة زائدة مما أدى إلى دهس 3 أشخاص كانوا على جانب الطريق مما إلى مصرع احدهما وإصابة آخران َتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

تفاصيل حادث الغردقة

وتبين من التحريات الأولية أن قائد السيارة يسير بسرعة جنونية في شارع الكهف وسط مدينة الغردقة ولم يتمكن قائدها من السيطرة على السيارة ودهس العمال الثلاثة

جمعيهم في العقد الثالث من محافظة الجيزة من العمر كانون جالسين على الرصيف لتناول وجبة غذائية بجانب الطريق.

أسماء المصابين في حادث الغردقة

وأشار مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام بأن ضحايا الحادث محمد محروس عفيفي 22 عاما ولقى مصرعه فور وصوله المستشفى، والثاني عزام جرحي عبد الحكيم 25 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه كسر بالذراع، والثالث صقر إبراهيم عفيفي 25 عاما، مصاب نزيف بالأذن اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجار عمل اللازم والمتابعة