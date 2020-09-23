زيادة الرقعة الزراعية بجنوب سيناء إلى 204 آلاف فدان

قال المهندس أسامة إبراهيم، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جارٍ التوسع في إقامة الصوب الزراعية، وزراعة خضراوات مكشوفة وأشجار الفاكهة وزراعة النخيل، وذلك باستخدام الطاقة الشمسية، كخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى توفير فرص عمل لسكان الوديان والقرى والتجمعات البدوية.

وأعلن وكيل الوزارة أن مساحة الرقعة الزراعية بالمحافظة زادت بنحو 4 آلاف فدان، ليصل إجمالي المساحة المنزرعة إلى 204 آلاف فدان على مستوى المحافظة خلال عامين فقط، وذلك نتيجة تساقط السيول على المحافظة، وتخزين مياهها لاستخدامها في الزراعة، مشيرًا إلى أن مياه السيول ساهمت في زيادة المخزون الجوفي للآبار لذلك جاري التوسع في الرقعة الزراعية.

وأضاف أنه جاري التوسع في إقامة الصوب الزراعية، وزراعة خضروات مكشوفة وأشجار الفاكهة وزراعة النخيل، بجانب تربية أغنام وماعز باستخدام الطاقة الشمسية، كخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الزراعية، إضافة غلى توفير فرص عمل لسكان الوديان والقرى والتجمعات البدوية.

وأوضح أن الاستراتيجية الزراعية بالمحافظة تركز على خدمة المراكز السكانية من خلال فرص استصلاح الأراضي، عن طريق استغلال الآبار المتوفرة ذات النوعية المقبولة، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة قابلة للتنمية داخل الأودية.