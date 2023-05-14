مقتل شاب بطلق خرطوش أمام منزله بالدقهلية.. خلافات سابقة

لقي شاب في محافظة الدقهلية اليوم مصرعه، بعدما أطلق عليه آخر طلق خرطوش في منطقة الصدر، ما تسبب في مصرعه في الحال، بقرية برمبال القديمة، ووصل إلى مستشفى منية النصر المركزي، جثة هامدة.

وبحسب شهود عيان فإن خلافات سابقة بين الطرفين وكان هناك جلسة صلح بالأمس إلا أن المتهم ما أن رأي المجني عليه واقفًا أمام منزله بالقرية أطلق عليه عيار من فرد خرطوش تسبب في مقتله.

بلاغ بمقتل شاب

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول شاب جثة هامدة إلى مستشفي منية النصر المركزي، ادعاء إصابته بطلق خرطوش في منطقة الصدر.

إصابة شاب بطلق خرطوش في الصدر

انتقلت مباحث مركز شرطة منية النصر، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي «عبداللطيف صبري عبداللطيف» 27 عاما، مقيم في قرية برمبال القديمة دائرة المركز بطلق في منطقة الصدر من سلاح ناري «فرد خرطوش» أطلق عليه شاب يدعي «أحمد ح. ع».

خلافات سابقة تنتهي بمقتل شاب

وبالفحص تبين أن خلافات سابقة بين الطرفين، وكانوا في جلسة صلح أمس، إلا أن المتهم ما رأى المجني عليه واقفا أمام بيته أطلق عليه طلق خرطوش فأرداه قتيلا.

وأكد شهود العيان أن المجني عليه كان خارج من بيته في قرية برمبال القديمة، في وقت كان المتهم واقفا في الشارع وما إن شاهده حتى أطلق عليه طلقة من فرد خرطوش فأصابته في صدره، وتوفي في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت نيابة منية النصر بنقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وسرعة القبض على المتهم وسؤاله في الاتهام الموجه إليه.