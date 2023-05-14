إزالة 26 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

حملة مكبرة لإزالة التعديات

قال اللواء هاني بدوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية والبناء المخالف بقريتي دمشير وطوخ الخيل، وذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعدي بالبناء المخالف علي أملاك الدولة طرق - ري، و 15 حالة تعدي علي أراضي زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة 18 تعدي في مركز بني مزار

وفي وقت سابق، أعلن عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، عن إزالة 18 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى المركز، منها إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بـ قرية نزلة عمرو.

كما تمت إزالة حالة تعدى في المهد «بعزبة الشريف»، التابعة لمجلس قروى صندفا، بالإضافة إلى حالتي بناء مخالف خارج الحيز العمراني للمرة الثانية الأولى بحوض الساحل بـ «قرية أبو جرج»، وحالة أخرى في المهد على أرض زراعية.