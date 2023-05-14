الشبورة تضرب طرق القاهرة الكبرى والقناة والدلتا غدا.. احذر السرعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها حول حالة الطقس غدا في المحافظات التي تضمنت تحذيرا من كثافة الشبورة المائية على العديد من الطرق، فضلًا عن نشاط الرياح وزيادة سرعتها في محافظات أخرى، كما أعلنت اضطراب حركة الأمواج في البحر الأحمر، وذلك ضمن الظواهر الجوية التي تشهدها المحافظات ضمن حالة الطقس لمدة أسبوع.

تستعرض «الوطن» أبرز الظواهر الجوية التي تشهدها المحافظات ضمن حالة الطقس غدا الإثنين، فضلًا عن أماكن كثافة الشبورة، ونشاط حركة الرياح.

الشبورة على الطرق السريعة غدا

وبحسب بيان الأرصاد الجوية حول الظواهر الجوية المتوقعة غدا الإثنين في المحافظات فإنّه تزداد كثافة الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على الطرق المختلفة والتي تتطلب القيادة بحذر وبهدوء تجنبًا لوقوع حوادث الطرق خصوصًا للمسافرين.

وجاءت توقعات الشبورة غدا في المحافظات الآتية:

القاهرة الكبرى. محافظات الوجه البحري. السواحل الشمالية الغربية. السواحل الشمالية الشرقية. وسط سيناء. محافظات شمال الصعيد.

نشاط الرياح غدا في المحافظات

ووفقًا لما ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية حول توقعات نشاط الرياح غدا والأحوال الجوية فإنّها جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى.. يسود طقس غائم جزئيًا، بينما من المتوقع حدوث نشاط الرياح لتبلغ سرعتها نحو 32 كم/ في الساعة، وتسجل درجة الحرارة العظمى 32 بينما الصغرى 19 درجة.

محافظات الوجه البحري.. نشاط رياح لتبلغ سرعتها 32 كم/ س، كما يسود طقس غائم جزئيًا وتسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الغربية.. رياح معتدلة تبلغ سرعتها 28 كم/س، ويسود طقس غائم جزئيًا وتسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.. اعتدال رياح غدا وتبلغ سرعتها 28 كم/ س، ويسود طقس غائم جزئيًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. نشاط رياح غدا وتبلغ سرعتها 30 كم/ س، بينما يسود طقس مشمس، وتسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد.. رياح معتدلة وتبلغ سرعتها 24 كم/س ويسود طقس غائم جزئيًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد.. رياح معتدلة تبلغ سرعتها 24 كم/س، ويسود طقس مشمس، وتسجل درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22 درجة.