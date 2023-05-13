مناطق سقوط الشبورة بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبل

كشفت الأرصاد الجوية، عن مناطق سقوط الشبورة الصباحية التي من المتوقع أن تمتد بداية من اليوم السبت الموافق 13 مايو وحتى 19 من نفس الشهر.

مناطق الشبورة الصباحية هذا الأسبوع

وأشار خبراء الأرصاد، إلى مناطق سقوط الشبورة المائية التي تهبط في الصباح الباكر، والتي من المتوقع تواجدها على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت الأرصاد، أن المناطق غير المذكورة لن تشهد شبورة مائية كجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد

حالة الطقس على مدار الأسبوع

وأعلنت الأرصاد حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، إذ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب والوجة البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابعت أن حالة الطقس خلال ساعات الليل يسودها أجواء مائلة للبرودة شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة

ومن المتوقع أن تشهد البلاد بالتزامن مع الشبورة المائية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وجاءت تفاصيلها على هذا النحو:

درجات الحرارة الأحد 14 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

درجات الحرارة الاثنين 15 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

درجات الحرارة الثلاثاء 16 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

درجات الحرارة الأربعاء 17 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

درجات الحرارة الخميس 18 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.