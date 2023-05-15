4 مدن ضمن الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم.. العظمى تسجل 38 مئوية

عادت درجات الحرارة للارتفاع في طقس 4 مدن مصرية، لتسجل الأعلى حرارة بطقس اليوم الاثنين، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إذ تتخطى درجات الحرارة العظمى بها 35 درجة مئوية في طقس شديد الحرارة نهارا خاصة خلال ساعات الظهيرة، بينما درجات الحرارة الصغرى مابين 21 و22 في طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

بينما يظل طقس باقي الأنحاء معتدل الحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا، بدرجات حرارة أقل من 30 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمي وأقل من 20 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

طقس المدن الدافئة اليوم

تشهد المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة بطقس اليوم الأثنين سطوع الشمس نهارًا مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تسجل 35% مما يزيد من إحساس الشخص بارتفاع درجات الحرارة، خاصة بالظل.

كما يتوقع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية، مع انعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة بطقس اليوم الإثنين، وفقا لتوقعات الأقمار الصناعية لخريطة سقوط الأمطار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

- أسوان 38 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

- أبو سمبل 37 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- الأقصر 36 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- قنا 37 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.