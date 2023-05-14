رئيس «الوفد» يقدم واجب العزاء في الراحل محمود بكري

قدم الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، واجب العزاء في وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، حيث أقيم العزاء بمسجد عمر مكرم بوسط البلد.

عزاء الكاتب محمود بكري

وكان في استقبال رئيس الوفد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وأعرب رئيس الوفد عن حزنه وخالص تعازيه للأسرة الكريمة داعيًا الله - تعالى- أن يرزقهم جميل الصبر وحسن السلوان وللفقيد الرحمة والمغفرة.

كما حضر من قيادات حزب الوفد لتقديم واجب العزاء كل من الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، واللواء سفير نور وفؤاد بدراوي ومحمد فؤاد أعضاء الهيئة العليا.

كما حضر المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق والقيادي الوفدي منير فخري عبد النور، والقيادي الوفدي رضا إدوارد، والدكتور عصام شيحة القيادي الوفدي.

كما حضر من نواب الوفد كل من النائب عبدالعزيز النحاس والنائب طارق تهامي، والكاتب الصحفي ياسر شوري مدير تحرير جريدة الوفد ورئيس المركز الإعلامي لحزب الوفد، وعدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة.

وفاة محمود بكري

الجدير بالذكر أن الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري، انتقل إلى جوار ربه يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض استمر لأكثر من 70 يوما.

وشيَّع جثمان الكاتب الصحفي محمود بكري، من مسقط رأسه قرية المعنا بمحافظة قنا، بحضور حشد كبير من أهالي القرية ومحبيه، والذين أصروا على المشاركة في وداعه.

وتم دفن جثمان الدكتور محمود بكري، بمقابر الأسرة بجوار والده ووالدته بقرية المعنا في قنا، بناء على وصيته قبل وفاته، حيث أصر على دفن جثمانه في قريته التي نشأت وتربى فيها.