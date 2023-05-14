مصرع مسن صدمته سيارة نقل بالطريق الزراعي بالبحيرة

لقى مسن مصرعه قبل قليل بعدما صدمته سيارة نقل أمام قرية صفط الحرية بطريق مصر/ إسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام وحرر محضر بالواقعة.

مصرع مسن في حادث بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث عبور مشاة أسفر عن مصرع مسن صدمته سيارة نقل أمام قرية صفط الحرية بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة مسن يدعى محمد قباري أحمد الطويل، 65 سنة، مقيم مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.