إحالة المتهم بقتل الطفل مالك بطل التايكوندو بشبرا الخيمة للجنايات

أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهم بقتل الطفل مالك محمد سيد 10 أعوام، بطل التايكوندو على مستوى الجمهورية، بطلقة خرطوش خلال حفل عرس بمنطقة الروضة بشبرا الخيمة إلى محكمة جنايات شبرالخيمة، وحددت جلسة الثلاثاء المقبل لمحاكمته مع استمرار حبسه.

أحداث واقعة الطفل مالك

تفاصيل الواقعة تعود إلي بداية شهر يناير الماضي، عندما لقي الطفل مالك محمد بطل التايكوندو، مصرعه عندما كان يقف في «بلكونة» شقته السكنية، وفي نفس الوقت كان الأهالي والجيران يحتفلون بعرس أسفل المنزل في أحد شوارع منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ليُطلق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية بشكل عشوائي احتفالًا بالعرس، فأصابت طلقة الطفل مالك صاحب الـ10 أعوام، لتتحول بعدها الفرحة والزغاريد والرقص إلى حزن ومأتم عم على الجميع.

70 يوما داخل المستشفى قضاها بطل التايكوندو

وحُجز الطفل المالك لمدة 70 يومًا داخل أحد المستشفيات على أمل تعافيه من الإصابة التي لحقت به وسببت له نزيفًا في المخ، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخلها وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم المتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.