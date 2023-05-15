نجوم فضلوا الارتباط من خارج الوسط الفني.. آخرهم أسماء أبو اليزيد

اعتاد بعض النجوم على الزواج من داخل الوسط الفني، إلا أن البعض الآخر كسر القاعدة التي اعتادوا عليها بالارتباط خارج عالم الفن ناتجة عن قصص حب كبيرة ليقررا العيش في هدوء بعيدا عن صخب الأضواء، آخرهم الفنانة أسماء أبو اليزيد.

وتستعرض «الوطن» النجوم الذين فضلوا الارتباط من خارج الوسط الفني، وذلك في التقرير التالي.

أسماء أبو اليزيد

أعلنت الفنانة أسماء أبواليزيد عن خطوبتها من مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، ونشرت أسماء أبو اليزيد صور خطوبتها التي تمت قبل يومين وتحديدا يوم 12 مايو.

محمد حماقي

تزوج الفنان محمد حماقي من مصممة الأزياء والعارضة نهلة الحاجري، يذكر أنه وقع فيما بينهم خلاف كبير، مما أدى إلى انفصالهما على الفور، ولكن سرعان ما قدم الفنان ألبوما غنائيا وأهداها أغنية «ما بلاش» وكان ذلك بشكل غير مباشر، مما نتج عنها عودتهما مرة أخرى لبعضها البعض من خلال عقد قران اقتصر على الأشخاص المقربين، بحسب تصريحاته ببرنامج «صاحبة السعادة»، وتقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس.

أحمد زاهر

الفنان أحمد زاهر من النجوم الذين قرروا الزواج من خارج الوسط الفني، حيث خطفت قلبه هدى زاهر، لينجب منها أربعة بنات، وظهرت في وقت متأخر هي والفنان أحمد زاهر بجسم رشيق بعد فقدان الكثير من الوزن.

عاصي الحلاني

أما الفنان عاصي حلاني وزوجته كوليت بولس، فكانت زوجته ملكة جمال سابقة للبنان منذ أكثر من 20 عاما، والتقيا عندما كان يصور كليب أغنيته «واني مارق ماريت» عام 1995.

راغب علامة

الفنان راغب علامة وزوجته جيهان علامة، تعمل زوجته كمصممة مجوهرات، تزوجا عام 1996 وانجبا ابنين هما خالد ولؤي، جيهان هي الزوجة الثانية له الذي سبق وتزوج من سيدة لبنانية فرنسية انفصل عنها بعد عامين فقط.