القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك باستخدام 23 قذيفة

قصفت القوات الأوكرانية، فجر اليوم الاثنين، دونيتسك، باستخدام 23 قذيفة من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن «باريس»، تعتزم تدريب عدة كتائب أوكرانية في الأسابيع المقبلة وتجهيزها بعشرات العربات المدرعة ودبابات «أيه إم أكس 10 آر سي»، مشيرا إلى تخطيط بلاده لتركيز جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية.

بدوره، أجرى أسطول البحر الأسود الروسي، يجري تدريبات عند مدخل «خليج سيفاستوبول» وفي خليج ستريليتسكايا، وفقا لما أعلنه حاكم المدينة ميخائيل رازفوجايف.

مبعوث صيني يبدأ زيارة لـ5 دول لإيجاد سبل لحل أزمة أوكرانيا

من جانبه، يبدأ الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية، السفير الصيني السابق لدى روسيا، «لي هوى»، اليوم الاثنين، جولة أوروبية لإيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية.

وسيزور «هوى»، خمس دول: «أوكرانيا، بولندا، فرنسا، ألمانيا، روسيا».

جنوب إفريقيا: حسمنا النزاع مع «واشنطن» بشأن الأسلحة

وفي جنوب إفريقيا، استبعد وزير المالية، إينوك جودونجوانا، فرض «واشنطن» عقوبات على بلاده، بسبب التهم المزعومة الموجهة إليها بتزويد روسيا بالأسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية.

وأوضح جودونجوانا، أن بلاده حسمت النزاع مع الولايات المتحدة في مسألة الاتهامات المزعومة بتزويد روسيا بالأسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان السفير الأمريكي لدى بريتوريا، روبن بريجيتي، قال في وقت سابق، إن جنوب إفريقيا تقوم بإمداد الجيش الروسي بالأسلحة، ولاحقا اعتذر الدبلوماسي، عن تصريحاته، وأقر بتجاوزه للخطوط الحمراء.