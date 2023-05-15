قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك 90 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي مقاطعة دونيتسك، 90 مرة، باستخدام 516 ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 155 ملم، ما أسفر عن مقتل شخص «69 عاما» في منطقة كويبيشيفسكي، وإصابة 7 آخرين.

إصابة 5 أشخاص جراء قصف على جورلوفكا

وفي وقت سابق، أصيب 5 أشخاص جراء قصف القوات الأوكرانية، مدينة جورلوفكا بدونيتسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت دونيتسك وهورليفكا، بـ 13 قذيفة من عيار 152 ملم و20 آخرى من عيار 155 ملم.

من جانبه، زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قاعدة عسكرية في مدينة آخن حيث يتدرب عسكريون أوكرانيون خلال زيارته لألمانيا، وقال عبر «تليجرام»، إنه قدم جوائز رسمية للمقاتلين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى تحدثه والمستشار الألماني أولاف شولتز مع الجنود في القاعدة. واعترف زيلينسكي، بأنه في حالة الفشل في الهجوم الاوكراني المضاد ستفكر «كييف» وعدة دول أخرى في الحاجة لمفاوضات سلام.

زيلينسكي: الاستعدادات للهجوم المضاد مستمرة

وكان زيلينسكي، قال في وقت سابق، بمؤتمر صحفي مع شولتز، إن أوكرانيا ليس لديها النية ولا الأسلحة الكافية لضرب أراضي روسيا، موضحا أن الاستعدادات للهجوم المضاد مستمرة، وقوات بلاده جاهزة تقريبًا للنجاح.

بدوره، واجه رئيس فصيل اليسار، في ألمانيا، فيليب فولفيل، فضيحة بعد اقتراحه تعليق علم أوكرانيا على منزل «كارل ليبكنخت» مقر الحزب، في برلين عشية مؤتمر، وفقا لما ذكرته صحيفة «دي تاجيستسايتونج» الألمانية.

بدورها، قررت لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في الدوما الروسي، عقد منتدى مناهض للفاشية في العاصمة موسكو يوم 22 يونيو المقبل، بمشاركة جورجيا وأذربيجان وأرمينيا، وفقا لما أعلنه نائب المجلس كازبك تايساييف.

وفي بيلاروسيا، قال رئيس جهاز أمن الدولة إيفان ترتيل، إن الأجهزة الأمنية تعرف الجهة الراعية والمنفذة للأنشطة الهادفة لزعزعة الاستقرار ، وهو مايسعون لتنفيذه قريبا، مشيرا إلى أن أهداف خصوم «مينسك» والغرب الجماعي،تتمثل في تغيير التوازن الجيوسياسي في المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة «سي تي بي».