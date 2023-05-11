مصرع 8 أشخاص وإصابة 290 آخرين في احتجاجات على اعتقال عمران خان بباكستان

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من 290 آخرون في باكستان، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد على خلفية اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهم فساد، أمس الأول، في العاصمة إسلام أباد، وفقا لما ذكرته صحيفة «Dawn» الباكستانية.

احتجاجات واشتباكات في باكستان

وذكرت الصحيفة أنّ 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 290 آخرين، إضافة إلى احتجاز أكثر من 1900 متظاهر خلال الاشتباكات مع القوات الأمنية في جميع أنحاء باكستان.

كانت الشرطة الباكستانية ألقت القبض على عمران خان، أمس الأول، في إسلام أباد بتهم فساد وجهها مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني، وهو وكالة لمكافحة الفساد. وألقي القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، أثناء مثوله في المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد بتهم فساد، والتي يقول إنها ذات دوافع سياسية.

وقالت الشرطة الباكستانية، في حسابها الرسمي عبر «تويتر»: «تم القبض على عمران خان في إسلام أباد في قضية قدير تراست، في إشارة إلى قضية فساد».

اتهمامات لـ«عمران خان» في قضايا فساد

ويواجه عمران خان، منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت برلماني في أبريل 2022، اتهامات في قضايا فساد عدة، حيث أصدرت محكمة أمرًا باعتقاله تمهيدا لمحاكمته في القضية المعروفة إعلاميا باسم «توشاخانا» أي صندوق الهدايا، بعد اتهامه ببيع هدايا تحصل عليها بدوافع سياسية أثناء وجوده في منصبه كرئيس للوزراء، في حين يتهم خان السلطات الباكستانية بمحاولة اعتقاله لمنع حزبه من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن المعارضة الباكستانية حجبت الثقة عن عمران خان كرئيس للوزراء في أبريل 2022، لكنه يستمر في الضغط على حكومة خليفته شهباز شريف من خلال تنظيم مظاهرات وخطابات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 2023، لا يزال خان يحظى بشعبية كبيرة، ومن المقرر إجراء الإنتخابات العامة في وقت لاحق من العالم الجاري.