درجات الحرارة اليوم الاثنين.. العظمى على القاهرة تصل لـ32

أعلنت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الاثنين 15 مايو الجاري، حيث تسجل العظمى على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فضلا عن محافظات الوجه البحري 32 والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى اليوم على السواحل الشمالية 25 والصغرى 18، جنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 22، شمال الصعيد 34 والصغرى 20، جنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية.

وكشف الخبراء عن حالة الطقس المتوقعة على مدار اليوم، إذ يسود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.

وتسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في ساعات الليل على جنوب سيناء وجوب الصعيد.

وتابعت، أن القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد سيشهدا طقس حار خلال ساعات النهار مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى على أبرز المدن

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن الجمهورية كالتالي:

- القاهرة 32 - 18

- العاصمة الإدارية 33 - 18

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 19

- دمنهور 32 - 18

- وادي النطرون 31 - 17

- كفر الشيخ 31 - 19

- المنصورة 32 - 18

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32 - 18

- طنطا 31 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 32 - 18

- السويس 31 - 19

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- رأس سدر 32 - 20

- نخل 30 - 13

- كاترين 28 - 10

- الطور 30 - 20

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 17

- مطروح 23 - 17

- السلوم 26 - 16

- سيوة 30 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 33 - 21

- شلاتين 32 - 22

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 32 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 33 - 19

- سوهاج 34 - 20

- قنا 37 - 21

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 22