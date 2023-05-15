حالة الطقس اليوم في المحافظات.. موجة حارة تستمر 72 ساعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، حالة الطقس اليوم في المحافظات، والتي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين، فضلًا عن درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، والظواهر الجوية المؤثرة.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت الأرصاد الجوية، في بيانها تفاصيل حالة الطقس اليوم في كافة المحافظات، والتي تشهد ظاهرة مؤثرة وهي الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي سرعان ما تنقشع.

حالة الطقس في مصر

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين ودرجات الحرارة اليوم في محافظات مصر فإنّها جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى.. تشهد طقس غائم جزئيًا حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19 درجة، فيما وتزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا، فضلًا عن نشاط رياح.

الوجه البحري.. يشهد طقس غائم جزئيًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19 درجة، فيما تزداد كثافة الشبورة المائية، فضلًا عن نشاط الرياح.

السواحل الشمالية الغربية.. تشهد طقس غائم جزئيًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17 درجة، وتزداد كثافة الشبورة المائية، فضلًا عن اعتدال الرياح.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.. يسود طقس غائم جزئيًا وتسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 درجة، بينما تزداد كثافة الشبورة المائية، فضلًا عن نشاط الرياح.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. يسود طقس مشمس، وتسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22 درجة، وتنشط الرياح.

شمال الصعيد.. يسود طقس غائم جزئيًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18 درجة، وتزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا، وسط اعتدال الرياح.

جنوب الصعيد.. يسود طقس مشمس، وتسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22 درجة، فيما تشهد اعتدالًا في نشاط الرياح.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس فإنّه من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى يوم الأربعاء، بينما تبدأ في الانخفاض قليلًا بدءًا من الخميس وحتى السبت المُقبل.

حالة الطقس الأيام المقبلة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنّ حالة الطقس الأيام القادمة بدءًا من اليوم الإثنين وحتى السبت القادم تشهد كثافة الشبورة المائية على الطرق خلال الصباح الباكر فضلًا عن نشاط رياح على مختلف الأنحاء.