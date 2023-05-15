طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الإنجليزي والفيزياء والفلسفة اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بمحافظة القاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11.30 صباحًا لمدة ساعتين ونصف، ويؤدي الطلاب بمحافظة الجيزة امتحان مادة الفلسفة والفيزياء من الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ساعة ونصف.

امتحانات الصف الأول الثانوي

وأكدت المديريات التعليمية، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، ومنع دخول الطلاب والملاحظين بالتليفونات المحمولة باللجان الامتحانية، مؤكدة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الطلاب المخالفين للقرارات.

وأضافت المديريات التعليمية، أن انعقاد الغرفة المركزية بالمديريات للتأكد من سير العملية الامتحانية، وربطها بجميع الإدارات التعليمية لتذليل أى عقبات لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات.

مواصفات امتحان مادة اللغة الإنجليزية لأولى ثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية للصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الثاني ، وهي كالتالي:-

- أن الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- يراعى في أسئلة الورقة الإمتحانية عدم احتوائها على أية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة الى فئة معينه دون غيرها.

- بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي، لابد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.