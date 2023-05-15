المتهم بقتل خالته وزوجها بالعمرانية يمثل جريمته.. وتجديد حبسه 15 يوما

اقتادت أجهزة الأمن بالجيزة، صباح اليوم الاثنين، المتهم بقتل خالته وزوجها وسط حراسة أمنية مشددة إلى محكمة جنوب الجيزة، وتمّ إيداعه داخل قفص الاتهام ومثُل أمام قاضي المعارضات وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة.

وعقب الانتهاء من الاعتراف الذي صدَر عن المتهم ودونه سكرتير الجلسة، أصدرَت المحكمة قرار بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

معاينة تصويرية للواقعة

وكانت النيابة العامة، قد أجرت معاينة تصويرية للواقعة وذلك بعد اقتياد المتهم إلى مكان الجريمة، واعترف وسجلت بالصوت والصورة، ونسبت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بالسرقة ومحاولة إخفاء جريمته بإضرام النيران في الشقة الخاصة بالمجني عليهما.

بداية الواقعة.. بلاغ

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة العمرانية، يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بدائرة القسم، وبعد أن تمكّنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق تبين وجود جثتان لرجل وزوجته في حالة تفحم.

وبعد فحص الأدلة الجنائية للجثث تبين أنَّ هناك آثار عنف حدثت وهو ما يؤكّد وجود شبهة جنائية في الواقعة، وبالتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة تبين وجود عدد من الطعنات فيهما.

وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الجريمة تبين دخول المتهم إلى العقار محل الواقعة، وبعد خروجه بدقائق اشتعلت النيران في الشقة، وبالقبض عليه ومواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بحق خالته وزوجها بدافع السرقة.

وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وتمّ عرض المتهم على قاضي المعارضات الذي أصدر قراره السابق.