«الهجرة» تبدأ تدريب الرائدات الريفيات ضمن حملة «مراكب النجاة» بالدقهلية والغربية

بدأت وزارة الهجرة، تدريب الرائدات الريفيات تمهيدًا لإطلاق حملة طرق الأبواب بمحافظتي الدقهلية والغربية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بعنوان «مراكب النجاة شراعها مصري»، وتستهدف نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 14 وحتى 18 مايو 2023، حيث يأتي التدريب في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التي تنفذ في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

خلال الفترة من 14 وحتى 18 مايو 2023

من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن أهمية تنفيذ حملات طرق الأبواب، في إطار مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة الدور الإيجابي لتلك الحملات في الوصول لشرائح متعددة من المرأة المصرية في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، والتي يسبقها تدريب الرائدات الريفيات من قبل مدربين معتمدين من وزارة الهجرة على رسائل الحملة أهم الموضوعات التي تم تناولها خلال التدريب وهي: مكون التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أنّ المبادرة تتضمن التعريف بظاهرة الهجرة غير الشرعية والمسميات المتنوعة لها، وعرض ومناقشة الدوافع التي تساهم في قرار الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى مكون البدائل الإيجابية الآمنة، والتعريف بالمبادرة الرئاسية مراكب النجاة والأهداف الخاصة بها ومحاور العمل، وطرح أهمية التدريب المهني كبديل إيجابي آمن، والتعريف بالمشاريع القومية وأهميتها في التنمية والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر، فضلا عن شرح أهمية التدريب اللغوية كأساس للسفر للعمل في الخارج خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، والتعريف بكيفية التعامل مع السفارات الأجنبية بمصر، حال طلب تأشيرة للعمل في الخارج.

وأشارت الوزيرة إلى التأثير الكبير لحملات طرق الأبواب التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث إنّ المرأة على رأس الفئات المستهدفة لكونها صاحبة التأثير في قرار أبنائها نحو الهجرة غير الشرعية أو العكس، ولذلك كان استهداف توعيتها أمرا ضروريا وهذا ما نحرص على تنفيذه بشكل يناسب طبيعة المرأة في هذه القرى.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بأنّ الحملة تأتي في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده في دعم المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» والتي بدأت مع إطلاق المبادرة في عام 2019 بالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

رفع وعي المرأة بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وأضافت مرسي، أنّ المجلس يستهدف رفع وعي المرأة التي هي الأم أو الأخت أو الجدة أو الزوجة، بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بجهود الدولة للحد من هذه المخاطر، حيث تلعب المرأة دور كبير في إقناع الأبناء والرجال داخل الأسرة بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل والخارج، مؤكدة أنّ المجلس سيواصل جهوده لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة، لمواجهة المشكلة التي تهدد أمن وسلامة أبناء المحافظات الذين يلجأون للهجرة بطرق غير مشروعة أملا في تحقيق حلم الثراء السريع بالدول الأخرى.

وتضمنت محاضرات إعداد المدربين بالغربية والدقهلية تمهيدا لبدء حملات طرق الأبواب، تثقيف 70 رائدة في الغربية والدقهلية، بإجمالي 140 رائدة على مدار يومي 14 و15 مايو، بواقع 35 مستفيدًا في الدورة الواحدة، وبواقع دورتين في المحافظة الواحدة، وبإجمالي 4 دورات في المحافظتين، وذلك في ضوء البدء في تنفيذ الحملة بواقع حملة واحدة في المحافظتين لمدة 3 أيام من 16 إلى 18 مايو 2023، بإجمالي 21000 مستفيد مستهدف من إجمالي الحملتين في المحافظتين بواقع 10500 مستفيد مستهدف في الحملة الواحدة في المحافظة الواحدة.

وجاء اختيار الغربية والدقهلية بين الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، استكمالًا لأعمال التوعية التي تمت مؤخرا بمحافظات الشرقية، أسيوط، قنا، سوهاج، الأقصر، والمنوفية.