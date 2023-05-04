«المصري الألماني» يعلن عن دورات تدريبية جديدة خلال مايو 2023

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مواعيد الدورات التدريبية المتاحة خلال شهر مايو الجاري، لشباب جميع المحافظات، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، دورات «المركز المصري الألماني» المتاحة خلال مايو الجاري، وفقا للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

دورات «المركز المصري الألماني» المتاحة خلال مايو الجاري

- تدريب المبيعات في الشرقية من يوم 7 مايو لـ 13 مايو.

- تدريب المبيعات في الدقهلية من يوم 7 مايو حتى 13 مايو.

- تدريب المهارات الرقمية في المنوفية من يوم 7 مايو حتى 11 مايو.

- تدريب تطوير الأعمال في القاهرة من يوم 7 مايو لـ 11 مايو.

- تدريب التأهيل الوظيفي من 13 مايو حتى 16 مايو «أون لاين».

- تدريب تطوير الأعمال «أون لاين» من يوم 14 مايو لـ 18 مايو.

- تدريب المبيعات في الدقهلية من يوم 14 مايو لـ 20 مايو.

- تدريب المهارات الرقمية في المنيا من 14 مايو حتى 18 مايو.

- تدريب التأهيل الوظيفي من 27 مايو حتى 30 مايو «أون لاين».

- تدريب تطوير الأعمال «أون لاين» من يوم 21 مايو لـ 25 مايو.

- تدريب المبيعات في القاهرة من يوم 21 مايو لـ 27 مايو.

- تدريب المهارات الرقمية في القليوبية من 21 مايو حتى 25 مايو.

- تدريب المهارات الرقمية في بني سويف من يوم 21 مايو حتى 25 مايو.

- تدريب تطوير الأعمال في القاهرة من يوم 28 مايو لـ 1 يونيو.

- تدريب المبيعات في محافظة بني سويف من يوم 28 مايو لـ 3 يونيو.

- تدريب المبيعات في البحيرة من يوم 28 مايو لـ 3 يونيو.

- تدريب المهارات الرقمية في الدقهلية من يوم 28 مايو حتى 1 يونيو.

- جلسات استشارية عامة عن الهجرة والعمل في ألمانيا للمؤهلات العليا /المؤهلات الفنية /المهندسين/العاملين في مجال البرمجة.

- جلسات استشارية عامة عن الهجرة والعمل في ألمانيا للمحافظات.

- تدريبات للمهندسين والفنيين مقدمة من المركز المصري الألماني بالتعاون مع شركة سيمنز إنرجي خلال النصف الأول من شهر مايو.

- تدريبات للمهندسين والفنيين مقدمة من المركز المصري الألماني بالتعاون مع شركة سيمنز إنرجي خلال النصف الثاني من شهر مايو.