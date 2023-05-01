وزيرة الهجرة لـ قصواء الخلالي: أصغر طفل مصري أعدناه من السودان عمره 25 يوما

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعاملت مع الجالية المصرية في السودان بكل أشكالها، إذ أن هناك بعثة لشركة مصر للطيران، وبعثة للتربية والتعليم، وأخرى خاصة بالبنك الأهلي المصري، ومهندسين زراعيين وغيرها.

الوزارة تعاملت مع كل المصريين بالسودان

أضافت «جندي»، خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «cbc»، أنّ الوزارة تعاملت مع كل الفئات، وكان أصغر طفل مصري نقلناه عمره 25 يوما، إذ تواصلنا معهم مباشرة منذ الدقيقة الأولى لتطور الأحداث.

مجموعات عمل مختلفة لإجلاء المصريين من السودان

تابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة لديها مجموعات عمل من خلال تطبيق واتساب والسوشيال ميديا، وهو ما سهّل الكثير، لأن التواصل المباشر أدى إلى التعرف على المشكلات المباشرة والأزمات المباشرة، وتم التعامل مع مختلف الأزمات، مثل نقص الأكل والمياه والدواء وانقطاع الكهرباء والإنترنت، بالإضافة إلى دوي المدافع، ما أثر على أبناء الجالية المصرية، حيث تواصلت معهم الوزارة لتهدئتهم.