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تعرف على خطوات تقديم الإقرار الضريبي 2023.. إلكترونيا

كتب:

منة عبده
10:15 ص | الإثنين 15 مايو 2023
مصلحة الضرائب المصرية.. أرشيفية

مصلحة الضرائب المصرية.. أرشيفية

يتيح الموقع الرسمي الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، خدمة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، من خلال إتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تبدأ بإنشاء حساب جديد عبر الموقع، وذلك تسهيلا على المواطنين عملية تقديم الإقرار الضريبي. 

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، خطوات تقديم الإقرار الضريبي 2023، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لـ مصلحة الضرائب المصرية

خطوات تقديم الإقرار الضريبي 2023

1- تبدأ خطوات تقديم الإقرار الضريبي 2023، بزيارة البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

2- إنشاء حساب مستخدم جديد، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، والضغط على «إنشاء حساب»، ثم ملء البيانات المطلوبة وإنهاء خطوات التسجيل.

3- ربط حساب الممول بحساب المحاسب القانوني، من خلال اختيار أيقونة بوابة الممول من الصفحة الرئيسية لموقع مصلحة الضرائب المصرية، وتسجيل الدخول بها بالحساب المسجل.

4- اختر «أربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود».

5- ادخل البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في: «رقم التسجيل، كود تفعيل رقم 1، كود تفعيل رقم 269».

6- انقر على أيقونة «بحث».

7- ادخل رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1.

8- ادخل إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2. 

9- الدخول مرة أخرى على موقع مصلحة الضرائب المصرية، وتسجيل الدخول.

10- سيرسل الموقع رسالة بها الرقم السري على البريد الإلكتروني المسجل.

11- في النافذة الجديدة اكتب رقم تسجيل الممول، وكذلك أكتب الرقم السري المرسل على الإيميل.

12- يتم تسجيل الإقرار الضريبي الخاص بالأفراد أو بالشركات.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.