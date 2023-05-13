موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين.. يستمر لمدة 5 أيام

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين، إذ أكدت الوزارة أنه سيجري البدء في صرف المرتبات على مدار خمسة أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 18 مايو، ويستمر الصرف على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين.. بداية من يوم الخميس

وتابعت الوزارة بأن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين، سيكون مع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن ماكينات الصرف الآلي ستجري تغذيتها من قبل البنوك بداية من مساء يوم الأربعاء، وعلى مدار أيام الصرف على مستوى الجمهورية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

وأوضحت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين، من خلال البيان الذي جرى إرساله لكل الهيئات المختصة، والذي يحدد مواعيد صرف المرتبات لكل العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، حيث تصدر الوزارة بيانا كل 3 أشهر، لتوضيح مواعيد الصرف.

أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية

ووفقا لبيانات حكومية، فإن عدد المدرسين بالتعليم العام، بلغ أكثر من مليون و300 ألف معلم، إذ يحتل التعليم الابتدائي النسبة الأعلى بين المراحل التعليمية، إذ بلغ 44 ألفا و566 مدرسا، وبلغ عدد المدرسين بالتعليم ما قبل الابتدائي نحو 58 ألفا و922 مدرسا، ثم التعليم المجتمعي بواقع 8180 مدرسا.