فيلم Guardians of the Galaxy يحتل المركز الثالث عالميا بـ475 مليون دولار

نجح فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» خلال 10 أيام من طرحه في دور العرض السينمائي، في الوصول إلى المركز الثالث بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023، بعد تحقيق الفيلم إيرادات بلغت 475 مليون و713 ألف دولار، ليزيح من أمامه فيلم «John Wick: Chapter 4» إلى المركز الرابع بـ419 مليون دولار.

دولارات قليلة تفصل صعود فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» إلى المركز الثاني الذي يحتله حاليا فيلم «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» بإيرادات تبلغ 475 مليون و766 ألف دولار، ليصبح وجود الجزء الثالث من سلسلة «Guardians of the Galaxy» في المركز الثاني بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023 مسألة وقت، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 في المركز الثالث

ووجود الفيلم في المركز الثاني قد يهدد فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros. Movie» الذي يتواجد في المركز الأول بإيرادات تبلغ مليار و120 مليون دولار، إذ يعتبر الفيلم الأول والوحيد الذي تتجاوز إيرادته المليار دولار، خلال 5 أسابيع في دور العرض السينمائي.