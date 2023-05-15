توريد 120 ألف طن قمح لشون وصوامع بني سويف.. 53% من المستهدف

استقبلت شون وصوامع القمح بمحافظة بني سويف، أكثر من 120 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد حتى صباح اليوم الاثنين، بنسبة توريد بلغت 53% من المستهدف توريده خلال الموسم الجاري، ووسط تيسيرات وتسهيلات للمزارعين والموردين، في ظل انتظام سير أعمال التوريد بكل مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

انتظام أعمال توريد القمح لصوامع وشون بني سويف

وناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التقرير اليومي الذي أعده المهندس وصفي عبد الله، مدير عام التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الجاري، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تخطت نسبة توريد القمح 53% من المستهدف توريده.

تسهيل الإجراءات للمزارعين

وأكد محافظ بني سويف أهمية المتابعة الميدانية لأعمال توريد القمح ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات توريد القمح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بالمحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، موجها بإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة وآليات التعامل السريع والإيجابي مع أي مواقف طارئة.

محافظ بني سويف: نستهدف توريد 227 ألف طن قمح

وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة بلغت 126 ألفا و155 فدانا، بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة على مستوى قرى ومراكز المحافظة