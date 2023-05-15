ضبط عصابة الدراجات النارية في القاهرة

ضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حال استقلالهم تروسيكل دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهم ومحمل عليه اسكوتر دون مفاتيح أو تراخيص، وهاتف محمول مجهولين المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بأسلوب السحب والخطف، وأقروا بارتكاب واقعتي سرقة أخرتين بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط دراجتين مستولى عليهما لدى عميلهم سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وله معلومات جنائية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات النارية والهاتف المحمول واتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.