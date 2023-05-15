ضبط 82 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 81888 مخالفة مرورية، من بينها 23204 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و578 مخالفة السير دون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة، و21 مخالفة موقف عشوائي، و13 مخالفة شروط التراخيص.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.