بحث إنشاء «مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء» في الوادي الجديد

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، اجتماعََا لبحث تنفيذ مشروع «مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء»، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم وتمكين المرأة، بحضور جهاد متولي رئيس مركز الخارجة وأمنية مسعود مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

توفير مدينة آمنة

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مدينة آمنة مجهزة بكل الخدمات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تلائم احتياجات النساء بالمحافظة، مصممة على الطراز البيئي الواحاتي، موجهةً بدراسة وحصر كل المقترحات حول الخدمات المزمع تنفيذها بالمدينة وسرعة تخطيطها ووضع تصور لأفضل المواقع للإنشاء، تماشيًا مع المعايير الدولية المقررة.

وتابعت نائب المحافظ، أن الحملة تأتي بالتزامن مع ما حققته المرأة المصرية من مكتسبات على كل الأصعدة، وذلك في ظل القيادة السياسية الداعمة والتي تثمن دور المرأة الرائد في المجتمع، مشيرةً إلى أن الحملة تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي بحقوق المرأة ودعم تمكينها الاقتصادي ومناهضة أشكال العنف تجاهها.

رفع كفاءة مكتبة مصر العامة

ومن جهة أخرى، بحثت نائب محافظ الوادي الجديد، خلال الاجتماع، مقترح تطوير ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة، وإنشاء قاعات تاريخية صوتية للتراث الواحاتي وإعادة استغلال المساحات الموجودة في تقديم خدمات ثقافية أفضل للزوار.