أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة الوادي الجديد

يبحث عدد كبير من المواطنين المقبلين علي الزواج بمحافظة الوادي الجديد، عن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالوادي الجديد مع معرفة الأوراق المطلوبة، وتكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحيتها وانواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالوادي الجديد

يستعرض «الوطن» أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالوادي الجديد ومعرفة الأوراق المطلوبة، وتكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

مركز الخارجة

مركز طبي عيادة الامل

وحدة طب أسرة بولاق

مركز الداخلة

المركز الطبي بموط موط الادارة الصحية بالداخلة امام مدرسة اللغات والإدارة التعليمية

وحدة طب أسرة القصر قرية القصر- بالداخلة

مركز باريس

وحدة طب باريس، ميدان المثلث - مستشفى باريس المركزي

مركز بلاط

وحدة طب أسرة بلاط بجوار مستشفى بلاط - الطريق السريع

مركز الفرافرة

وحدة طب أسرة الكفاح مركز الفرافرة- قرية الكفاح

الأوراق المطلوبة الشهادة الصحية للزواج 2023

ووفقاً لبيان وزارة الصحة نستعرض الأوراق المطلوبة لإصدار الشهادة الصحية وهي (عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومي- و عدد 2 صورة شخصية لكل من الزوجين).

تكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

كما بلغت تكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج 180 جنيها، للفرد الواحد، أي 360 جنيها للزوجين.

مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج

يطرح المقبلين علي الزواج بمحافظة الوادي الجديد عن مدة صلاحية الشهادة الصحية حيث تبلغ مدة صلاحية الشهادة الصحية الخاصة بمبادرة المقبلين على الزواج 6 أشهر فقط، منذ تاريخ إصدارها، يمكن في خلال تلك الفترة تقديمها إلى المأذون، لعقد القران، ولا بد من إجراء الفحص قبل الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا، وذلك من أجل الحصول على نتائج التحاليل.

أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج

يوضح، بيان وزارة الصحة إعلان ما تتطلبة إصدار الشهادة الصحية للزواج، إجراء عدد من التحاليل وهى، مستوى الهيموجلوبين بالدم وفصيلة الدم وتحليل توافق Rh وتحليل أنيميا البحر المتوسط «الثلاسيميا».