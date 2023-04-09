أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة الوادي الجديد
كتب:
هدير محمود
01:16 م | الأحد 09 أبريل 2023
إستخراح الشهادة الصحية للمقبلين علي الزواج الوادي الجديد
يبحث عدد كبير من المواطنين المقبلين علي الزواج بمحافظة الوادي الجديد، عن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالوادي الجديد مع معرفة الأوراق المطلوبة، وتكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحيتها وانواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج.
أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالوادي الجديد
يستعرض «الوطن» أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالوادي الجديد ومعرفة الأوراق المطلوبة، وتكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.
أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023
مركز الخارجة
مركز طبي عيادة الامل
وحدة طب أسرة بولاق
مركز الداخلة
المركز الطبي بموط موط الادارة الصحية بالداخلة امام مدرسة اللغات والإدارة التعليمية
وحدة طب أسرة القصر قرية القصر- بالداخلة
مركز باريس
وحدة طب باريس، ميدان المثلث - مستشفى باريس المركزي
مركز بلاط
وحدة طب أسرة بلاط بجوار مستشفى بلاط - الطريق السريع
مركز الفرافرة
وحدة طب أسرة الكفاح مركز الفرافرة- قرية الكفاح
الأوراق المطلوبة الشهادة الصحية للزواج 2023
ووفقاً لبيان وزارة الصحة نستعرض الأوراق المطلوبة لإصدار الشهادة الصحية وهي (عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومي- و عدد 2 صورة شخصية لكل من الزوجين).
تكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023
كما بلغت تكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج 180 جنيها، للفرد الواحد، أي 360 جنيها للزوجين.
مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج
يطرح المقبلين علي الزواج بمحافظة الوادي الجديد عن مدة صلاحية الشهادة الصحية حيث تبلغ مدة صلاحية الشهادة الصحية الخاصة بمبادرة المقبلين على الزواج 6 أشهر فقط، منذ تاريخ إصدارها، يمكن في خلال تلك الفترة تقديمها إلى المأذون، لعقد القران، ولا بد من إجراء الفحص قبل الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا، وذلك من أجل الحصول على نتائج التحاليل.
أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج
يوضح، بيان وزارة الصحة إعلان ما تتطلبة إصدار الشهادة الصحية للزواج، إجراء عدد من التحاليل وهى، مستوى الهيموجلوبين بالدم وفصيلة الدم وتحليل توافق Rh وتحليل أنيميا البحر المتوسط «الثلاسيميا».