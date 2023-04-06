أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة الوادي الجديد.. تخفيضات تصل لـ20%

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، أماكن طرح الفراخ البرازيلي في مراكز محافظة الوادي الجديد بتخفيضات تصل لـ20%، وبأسعار تبدأ من 65 جنيهًا للكيلو الواحد، إذ يتراوح وزن الفرخة الواحدة بداية من كيلو حتى وزن كيلو و300 جرامًا.

وتستعرض «الوطن» سعر وأماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة الوادي الجديد بتخفيضات تصل لـ20% في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها، ونستعرض في السطور المقبلة أوزان وأسعار وأماكن الفراخ البرازيلي بمحافظة الوادي الجديد.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الوادي الجديد

يهتم عدد كبير من المواطنين بالمحافظات، بمعرفة أرخص الأماكن لبيع الفراخ البرازيلي، وخاصة أبناء محافظة الوادي الجديد، وذلك للاستفادة من التخفيضات الهائلة علي أسعار الدواجن والتي تصل لـ20% لشرائها والاستفادة من فارق السعر مقارنة بأسعار الدواجن البلدي والبيضاء في السوق.

أين تباع الفراخ المستوردة؟

وطرح عدد كبير من المواطنين بمحافظة الوادي الجديد تساؤل حول أين تباع الفراخ البرازيلي المستوردة؟ ووفقا لبيان صادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، طرحت أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الوادي الجديد بعدة منافذ تجزئة تابعة لفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومقرات الجمعيات الفئوية ومنافذ الوحدات المحلية بمراكز المحافظة الخمسة، إذ جرى طرح كميات تتراوح ما بين 20 وحتى 40 كرتونة فراخ مستوردة في تلك الفروع إلى جانب نحو 25 سلعة غذائية أخرى.

كيف تذبح الفراخ البرازيلي؟

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، محمد رجب، إن الفراخ البرازيلي جرى ذبحها على الطريقة الإسلامية من قبل مُسلمين مقيمين في دولة البرازيل، بعد التسمية «باسم الله» خلال الذبح.

وأوضح وكيل الوزارة أن أسعار الفراخ البرازيلي متفاوتة حسب وزن الفرخة الواحدة حيث يبلغ سعر الكيلو 65 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الفرخة وزن كيلو و300 جرامًا نحو 90 جنيهًا.

وكشفت، مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد عن أماكن بيع الفراخ البرازيلي لأهالي محافظة الوادي الجديد، شراء الفراخ البرازيلي المستوردة من فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة المنتشرة في مختلف مراكز المحافظة الخمسة، والتي تقع في تلك الأماكن:

- فرع مول المصرية بمدينة الخارجة بجوار المقابر حي المروة.

- منفذ بيع المقر الرئيسي لمديرية التموين بالمحافظة بمدينة الخارجة، خلف نادي المحافظة الاجتماعي بجوار بنزينة التعاون.

- منفذ بيع الوحدة المحلية لمركز الخارجة بشارع جمال عبد الناصر أمام مديرية التنظيم والإدارة.

- منافذ بيع الجمعيات الفئوية بمدينة الخارجة داخل المصالح الحكومية «الإدارة التعليمية بالخارجة- ديوان عام المحافظة - والوحدة المحلية لمركز الخارجة».

- فرع مول المصرية بمركز الداخلة بمدينة موط.

- منفذ بيع إدارة تموين الداخلة ميدان المستشفى بمدينة موط بمركز الداخلة.

- فرع مول المصرية بمركز بلاط.

- فرع مول المصرية بمركز الفرافرة.

- فرع مول المصرية بمركز باريس.