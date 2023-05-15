كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، كيفية الحصول على دعم تكافل وكرامة 2023، لافتة إلى بدء صرف دعم شهر مايو لنحو 5.2 مليون أسرة اليوم بزيادة 25%، وبدء صرف الزيادة من أبريل الماضي.

شروط وخطوات للحصول على دعم تكافل وكرامة 2023

ولفتت وزارة التضامن، إلى أنّ هناك عدة شروط وخطوات للحصول على دعم تكافل وكرامة 2023 بعد زيادة 25%، مناشدة الراغبين في الحصول على الدعم بالتوجه لأقرب وحدة شؤون اجتماعية وإرفاق المستندات التالية مجانا دون رسوم، وهي كما يلي.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنه.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- تقديم صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- قيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.